Ergebnisse der Winter-Auktionen 2019

Nach Abschluss der letzten Live-Auktion am 13. Dezember 2019 blicken die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, auf ein Ergebnis der diesjährigen Winter-Auktionen zurück, dass deutlich unter den Erwartungen lag. Zwar konnte die Plettner & Brecht Immobilien GmbH ihren Objekt- und Courtageumsätze gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern und die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG lag etwa auf Vorjahresniveau, die anderen Gesellschaften mussten jedoch Rückgänge verzeichnen. Insbesondere das Ergebnis der Deutschen Grundstücksauktionenn AG war enttäuschend und bildet die Zurückhaltung der Investoren bezüglich Berliner Immobilien angesichts des geplanten Mietendeckels ab.

Insgesamt wurden 380 Immobilien im Gegenwert von rd. 20,4 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Der Objektumsatz ging damit gegenüber dem vierten Quartal 2018 um rd. 1/3 zurück. Die Quote der verkauften Immobilien lag bei 87,4 % (Vorjahr 87 %). Die erzielte Nettocourtage beträgt rd. 2,19 Mio. nach 2,63 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.

Deutsche Grundstücksauktionen AG
Dezember 2019 5.675.000

Sächsische Grundstücksauktionen AG
November 2019 4.040.201

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG
November 2019 3.247.000

Plettner & Brecht Immobilien GmbH
Dezember 2019 3.906.800

Westdeutsche Grundstücksauktionen AG
Dezember 2019 2.833.500

Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH
Okt.- Dez. 2019 708.730

Gesamt: Immobilien für 20.411.231

Bis zum Jahresende werden noch Verträge im Rahmen des Nachverkaufs bzw. im Maklerbereich beurkundet. Die Umsatzzahlen des gesamten Geschäftsjahres 2019 werden Anfang Januar 2020 bekannt gegeben. Es steht aber bereits fest, dass der für 2019 angepeilte Objektumsatz von 109 Mio. nicht erreicht wird.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( SGA), Westdeutschen ( WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( DIIA) über fünf Tochterunternehmen.

Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.
Internet: https://www.dga-ag.de

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG
Berlin, den 17.12.2019