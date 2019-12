Was für ein Abend! Eigentlich mit mehr Glück als Verstand, jedoch am Ende nicht unverdient, schafft der BVB den Einzug in die nächste Runde. Wir hatten die Chancen eher mittelprächtig eingeschätzt und am Dienstag Morgen den Turbo-Bull im Depot mit Gewinn glatt gestellt. Dann fiel den Aktionären wohl nach 09.00 Uhr auf, dass am Abend ein wichtiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...