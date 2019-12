Berlin (ots) - Von digitalen Arbeitsmitteln und Brennstoffzellen über Heizen mit Wasserstoff bis hin zu seriellem Bauen - die für den bautec.BÄR 2020 nominierten innovativen Produkte und Systemlösungen bieten Antworten und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit dem bautec.INNOVATION AWARD geht zur bautec 2020 ein besonderer Innovationspreis in die zweite Runde: Im Unterschied zum meist üblichen Prozedere ist beim bautec.INNOVATION AWARD das Fachpublikum die Jury. An vier Messetagen, vom 18. bis 21. Februar 2020, können sie ihr Votum für ihren bautec- oder GRÜNBAU BERLIN-Favoriten abgeben. Die feierliche Preisverleihung findet am letzten Messetag, 21. Februar, um 13 Uhr in der Halle 3.2 im BAKA Forum statt. Verliehen werden hier drei bautec.BÄRen an die Erstplatzierten sowie erstmalig ein Sonderpreis für Innovationen von Start-ups.Nominiert für den bautec.INNOVATION AWARD 2020 sind: (alphabethisch sortiert nach Produkt/Lösung)Bio-Fassade NFK-Bio-Light, TU Chemnitz, Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung, Chemnitz Filigran-Durchstanzbewehrung FDB, Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG, Leese FRANKOSIL 1K Plus, FRANKEN SYSTEMS GmbH, Gollhofen Hycleen Automation System, Georg Fischer GmbH, Albershausen KALDEWEI NEXSYS, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Ahlen Korrosionsfreie Deckenplatte aus Carbonbeton, Goldbeck GmbH, Bielefeld Nistklinker, Hagemeister GmbH & Co. KG, Nottuln nQ-nesseler Qualitätssoftware, nesseler bau GmbH, Aachen purelivin, purelivin GmbH, Dornbirn, Österreich PUR-STOCK, iLPA s.r.l., Nave Brescia, Italien Remeha Hydra, Remeha GmbH, Emsdetten SmartTec, Triflex GmbH + Co. KG, Minden Wärmepumpe Ofenheizung, Ulrich Brunner GmbH, Eggenfelden WPE-I 33 H 400 Premium, Stiebel Eltron Deutschland Vertriebs GmbH, HolzmindenNominiert für den Start-up Sonderpreis sind: (alphabethisch sortiert nach Unternehmen)bex technologies GmbH, StuttgartCAPMO GmbH, München Cosuno Ventures GmbH, Berlin PlanToBuild GmbH, BielefeldDie Auslobung für den Innovationswettbewerb der bautec war Anfang Juli gestartet und Ende November 2019 beendet worden. Beteiligen konnten sich alle Aussteller und Mitaussteller der bautec 2020 und der parallel stattfindenden GRÜNBAU BERLIN. Insgesamt gingen 36 Bewerbungen aus ganz Deutschland sowie Österreich und Italien ein. Die Fachjury bestehend aus Prof. Dr. Susanne Rexroth von der HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Cordula Fay vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Ulrich Zink vom BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. traf eine Vorauswahl.Nun liegt es in der Hand des Fachpublikums: Auf der bautec können Fachbesucherinnen und Fachbesucher zwischen dem 18. und 21. Februar (bis 11 Uhr) vor Ort ihre Stimme für die aus Ihrer Sicht innovativsten Produkte und Systemlösungen abgeben. Im Rahmen der Sonderschau der Innovationen in Halle 3.2 werden dem Messepublikum die ausgewählten und nominierten Innovationen präsentiert. Die Bewertung erfolgt durch das Ausfüllen eines anonymisierten Bewertungsbogens, auf dem die Fachbesucher die Exponate auf einer Skala von 1 bis 10 nach folgenden Kriterien bewerten: innovativer Ansatz, Neu- oder Weiterentwicklung, praktischer Nutzen und handwerkliche Umsetzbarkeit sowie Art und Qualität der Präsentation. Als Innovation gelten in diesem Zusammenhang Neuerungen und Weiterentwicklungen, die aktuell am Markt eingeführt sind. Wichtig sind dabei der praktische Nutzen und die handwerkliche Umsetzbarkeit für den Anwender.Die Innovations-Sonderschau ist Bestandteil der organisierten Messeführungen mit Vertretern der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Architekten und Planern, Studenten und Auszubildenden. Alle für den Wettbewerb nominierten Lösungen finden sich online unter www.bautec.com/DieMesse/BautecInnovationAward (http://www.bautec.com/DieMesse/BautecInnovationAward) und www.innovation-bauen.de/altbau/bautec.baer-2020 (http://www.innovation-bauen.de/altbau/bautec.baer-2020).Akkreditieren Sie sich für die bautec 2020 ab sofort online unter www.bautec.com/Presse/Akkreditierung (http://www.bautec.com/Presse/Akkreditierung).Informationen zum Rahmenprogramm der bautec 2020 sind online unter www.bautec.com/events (http://www.bautec.com/events) zu finden. Das Programm wird laufend aktualisiert.Weitere Informationen zur bautec stehen online unter www.bautec.com (http://www.bautec.com) zur Verfügung.Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie online unter www.bautec.com/Presse (http://www.bautec.com/Presse).Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Xing.Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und upBerlin.Pressekontakt:Messe BerlinMirjam PriemerJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2268mirjam.priemer@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4471207