Wer mit einem E-Tretroller abbiegen will, muss das - wie auf einem Fahrrad - den anderen Verkehrsteilnehmern per Handzeichen anzeigen. In der Praxis ist es aber kein Spaß, während der Fahrt eine Hand vom schmalen Lenker zu nehmen. Der ein oder andere E-Tretroller-Nutzer, natürlich vollkommen regelgetreu unterwegs, hat stattdessen mit einem abgestreckten Bein "geblinkt". Darf er aber nicht, wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...