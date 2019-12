Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts des Produktionsstopps der 737 Max auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Damit dürfte die negative Nachrichtenwelle ihr Ende gefunden haben und ein langsamer und kontinuierlicher Anstieg der Barmittel dürfte folgen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 20:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 20:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-12-17/09:11

ISIN: US0970231058