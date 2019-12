Kapilendo gründet Kapilendo Custodian AG für Krypto-Verwahrgeschäft DGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung Kapilendo gründet Kapilendo Custodian AG für Krypto-Verwahrgeschäft (News mit Zusatzmaterial) 17.12.2019 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E M I T T E I L U N G Blockchain-Pionier Kapilendo gründet Kapilendo Custodian AG für Krypto-Verwahrgeschäft Berlin, 17. Dezember 2019. Die Berliner Kapilendo AG hat eine eigene Einheit für die Verwahrung digitaler Wertpapiere gegründet. Die Kapilendo Custodian AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kapilendo AG, dem Bankingpartner für den Mittelstand. Die Gesellschaft wird die ab dem 01.01.2020 neu geschaffene Kryptoverwahrlizenz beantragen und plant einer der ersten zugelassenen Kryptoverwahrer Deutschlands zu werden. "Wir haben uns schon sehr früh mit dem Zukunftsmarkt Krypto-Verwahrgeschäft auseinandergesetzt und den Kontakt zu den Aufsichtsbehörden gesucht, um die sich abzeichnenden regulatorischen Anforderungen und Voraussetzungen vollumfänglich und rechtzeitig zu erfüllen. Das Kryptoverwahrgeschäft als Finanzdienstleistung im KWG explizit zu regeln begrüßen wir ausdrücklich und sehen darin einen sinnvollen Schritt zur Professionalisierung des Marktes. Mit der Kapilendo Custodian unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Markt für digitale Wertpapiere. Als einziger Anbieter geben wir kleinen und mittelständischen Unternehmen heute einen Zugang zum Kapitalmarkt über die Emission von tokenbasierten Schuldverschreibungen und Genussrechten. Alle hierfür notwendigen Schritte, von der Tokengenerierung und -emission, über die erlaubnispflichtige Wertpapiervermittlung bis hin zur Zahlungsabwicklung werden über unsere eigene Bankingplattform abgewickelt. Auf der Investorenseite eine eigene Verwahrlösung anzubieten war hier nur konsequent", sagt Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der Kapilendo AG. "Unser Ziel ist den Markt für digitale Wertpapiere dem Mittelstand auf der einen Seite und Privat- und institutionellen Anlegern auf der anderen Seite zu öffnen. Wir sehen jedoch darüber hinaus noch zahlreiche weitere spannende Anwendungsfälle für digitale Assets. Daher werden wir unsere Custody-Lösung perspektivisch auch als API Service für Dritte anbieten und damit als Infrastrukturanbieter unseren Beitrag zum schnell wachsenden Ökosystem für digitale Assets leisten. Hierbei besteht die Möglichkeit der flexiblen Kombination mit weiteren Banking-Services unserer Plattform, wie beispielsweise unserem Stellar-basierten Emissionsprotokoll für digitale Wertpapiere. Auch deshalb haben wir uns für die Ausgründung in einer eigenen Gesellschaft entschieden. Die Kapilendo Custodian AG kann auf regulatorische Änderungen flexibel und schnell reagieren und bietet interessierten Investoren und Partnern Möglichkeiten der direkten Beteiligung", so Didier Göpfert, Managing Director der Kapilendo Custodian AG. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten und digitale Wertpapiere den Kapitalmarkt und die Art und Weise wie wir Werte übertragen und handeln nachhaltig verändern werden. Unsere erstes Praxisbeispiel mit der FR L'Osteria SE, für die wir eine digitale Schuldverschreibung strukturiert und emittiert haben, bietet hier bereits einen guten Ausblick." Anfang Dezember hatte die Kapilendo zusammen mit der FR L'Osteria SE das erste tokenbasierte Wertpapier im Bereich der Mittelstandsfinanzierung umgesetzt. Seit Start der erfolgreichen Finanzierung hat Kapilendo über 1,6 Millionen Euro eingesammelt. Die Verwahrung der Wertpapiertoken erfolgt über die Kapilendo Custodian AG. Über 1.000 Kunden bietet die Kapilendo Custodian bereits eine sichere und intuitive Verwahrlösung für digitale Assets. Über die Kapilendo Custodian AG Seit November 2019 betreibt die Kapilendo AG die Kapilendo Custodian AG. Die 100%ige Tochtergesellschaft bündelt die Digital Asset Services der Kapilendo für das eigene Geschäft und Partner. Neben einer API-Custody-Solution für digitale Vermögenswerte und einem Emissionsprotokoll für digitale Wertpapiere bietet die Gesellschaft weitere Infrastruktur- und Consultingservices im Digital Asset Ökosystem. Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand. Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietet Kapilendo eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in den Bereichen Corporate Finance und Investment Management. Das Leistungsspektrum für mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungen vom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie ein kapitalmarktbasiertes Liquiditäts- und Cashmanagement. Investoren bietet Kapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitale Vermögensverwaltung mit Depot sowie Mittelstands- und Immobilieninvestments. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Das Finanzierungsvolumen liegt bei 67 Millionen Euro (Stand: November 2019). Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und die Axel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierte Business-Angels. Pressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 3642857-0 / E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/937763.html Bildunterschrift: Christopher GrÀtz, Co-Founder und CEO der Kapilendo AG 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 937763 17.12.2019 AXC0060 2019-12-17/09:13