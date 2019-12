Bastei Lübbe AG: Joachim Herbst wird Ende 2020 Sprecher des Vorstands der Bastei Lübbe AG DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie Bastei Lübbe AG: Joachim Herbst wird Ende 2020 Sprecher des Vorstands der Bastei Lübbe AG 17.12.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Joachim Herbst wird Ende 2020 Sprecher des Vorstands der Bastei Lübbe AG * Carel Halff bleibt bis Ende 2020 CEO und wird die Gesellschaft danach beraten * Ulrich Zimmermann scheidet zum Jahresende 2020 aus der Gesellschaft aus Köln, 17. Dezember 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG gab gestern Veränderungen im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG hat mit Joachim Herbst (53) einen Vorstandsanstellungsvertrag zum November 2020 abgeschlossen. Er soll dann als Finanzvorstand (CFO) bestellt werden und nach einer Übergangsphase - mit Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, Carel Halff (68), - zusätzlich das Amt des Sprechers des Vorstands übernehmen. Joachim Herbst ist derzeit als kaufmännischer Geschäftsführer der Cornelsen Schulverlage und der Franz Cornelsen Bildungsholding tätig und kann nach mehr als 20 Jahren in der Branche bereits auf große Erfolge in der Buch- und Medienwelt zurückblicken. Der Diplom-Kaufmann verfügt über große Erfahrung in der Leitung der kaufmännischen Ressorts Finanzen, IT und Personal und hat auch selbst Medienunternehmen geführt. Robert Stein, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir freuen uns, mit Herrn Herbst einen erfahrenen Medien- und Verlagsmanager als Sprecher des Vorstands gefunden zu haben, der neben seiner Expertise als CFO auch gesamtverantwortlich operativ nachhaltige Unternehmenserfolge erzielt hat." Carel Halff bleibt bis Ende 2020 Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG und wird der Gesellschaft danach beratend zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat prüft weiterhin die Zusammensetzung sowie Besetzung des übrigen Gesamtvorstands. Ulrich Zimmermann, Finanzvorstand der Bastei Lübbe AG, hat gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, seinen bis Ende 2020 laufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern zu wollen. Robert Stein würdigt die Arbeit des scheidenden Finanzvorstands: "Der Aufsichtsrat dankt Herrn Zimmermann für sein großes Engagement und die erzielten Erfolge bei der Restrukturierung der Bastei Lübbe AG. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr wieder ein positives Ergebnis erzielt und durch die Verlängerung des Konsortialkreditvertrages mittelfristig die Finanzierung gesichert. Wir wünschen Herrn Zimmermann für die Zukunft alles Gute." Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Mit einem Jahresumsatz von rund 95 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2018/2019) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 - 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900 E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0 WKN: A1X3YY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 937771 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 937771 17.12.2019 ISIN DE000A1X3YY0 AXC0071 2019-12-17/09:30