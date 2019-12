Goldman Sachs hat die HSBC-Aktie nach dem jüngsten Stresstest der Bank of England (BoE) auf "Buy" belassen. Wie im vergangenen Jahr müsse keine Bank zusätzliche Kapitalmaßnahmen ergreifen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken. Die HSBC liege im Mittelfeld, mit ausreichend Spielraum zu allen Hürden. Sie leide zudem nur unter dem Niedrigzinsumfeld und sei den spezifischen Risiken auf dem Heimatmarkt weniger ausgesetzt als andere./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-12-17/09:30

ISIN: GB0005405286