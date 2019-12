Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays nach dem jüngsten Stresstest der Bank of England (BoE) von 210 auf 235 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie im vergangenen Jahr müsse keine Bank zusätzliche Kapitalmaßnahmen ergreifen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken. Allerdings hätten Lloyds und Barclays vergleichsweise schwach abgeschlossen, denn ihr Abstand zu den Hürden sei am geringsten gewesen. Seine Kurszielanhebung begründete er mit gesunkenen Eigenkapitalkosten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-12-17/09:32

ISIN: GB0031348658