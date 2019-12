Rückblick: Der DAX vollzog in den vergangenen vier Wochen eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei bildete der Index eine Reihe von tieferen Verlaufstiefs, so bei 13.043 Punkten am 21. November, bei 12.927 Punkten am 03. Dezember und ...

