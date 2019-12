Newmont Goldcorp Corp. gab gestern bekannt, dass es seinen Anteil von 50% an den konsolidierten Kalgoorlie-Goldminen in Australien an Northern Star Resources Ltd. verkaufen wird.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Newmont 800 Millionen Dollar in Bar für seinen Anteil an Kalgoorlie erhalten. Die Transaktion soll voraussichtlich Anfang Januar abgeschlossen werden, nachdem die notwendigen Genehmigungen eingeholt worden sind.



Zusammen mit den zuvor angekündigten Verkäufen von Red Lake für 375 Millionen Dollar und Newmonts Anteil an Continental Gold für 260 Millionen Dollar führte das Unternehmen im letzten Monat Transaktionen über etwa 1,4 Milliarden Dollar durch.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de