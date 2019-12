Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist noch immer zweigeteilt, so die Analysten der Helaba.Während der Dienstleistungssektor habe zulegen können, habe das Verarbeitende Gewerbe mit erneuten Rückgängen enttäuscht. Gerade hier könnte es aber aufgrund der jüngsten Ereignisse (Teilabkommen im Handelskonflikt, Aussicht auf geregelten "Brexit") zu Verbesserungen kommen. Möglicherweise werde das ifo Geschäftsklima Deutschland (Veröffentlichung morgen) zum Teil schon positiv beeinflusst. Insofern sollte die Hoffnung auf eine konjunkturelle Stabilisierung nicht aufgegeben werden. Dies gelte auch mit Blick auf die heute anstehenden Bau- und Produktionszahlen in den USA. ...

