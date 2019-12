Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR denominierte Primärmarkt scheint sich diese Woche endgültig in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am gestrigen Tag sei keine EUR denominierte Emission auf dem Primärmarkt zu beobachten gewesen.voestalpine habe gestern in einer Ad-hoc-Mitteilung mitgeteilt, dass das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende März) mit Einmaleffekten von EUR 360 Mio. belastet werden werde. Die Einmaleffekte würden im Wesentlichen "Sonderabschreibungen aufgrund von Wertminderungen von Vermögensgegenständen" umfassen und sei "Ausfluss der im letzten Ausblick angekündigten Analyse möglicher Auswirkungen der geänderten globalen ökonomischen Rahmenbedingungen auf die wesentlichen Geschäftsbereiche von voestalpine", so das Unternehmen. Die ausstehenden Senior-Anleihen des Unternehmens hätten sich unbeeindruckt von dieser Nachricht gezeigt. ...

