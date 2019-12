Tübingen (ots) - Die Hilfsbereitschaft für Blutkrebspatienten, die auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen sind, war auch 2019 immens. Weltweit haben sich täglich mehr als 3.300 Menschen neu bei der DKMS registriert und 20 Spender konnten täglich einem Blutkrebspatienten weltweit eine zweite Chance auf Leben ermöglichen. In Deutschland haben sich 2019 bislang wieder über 600.000 Menschen als potenzielle Stammzellspender aufnehmen lassen. Das sind durchschnittlich rund 1.900 Menschen pro Tag.Im Jahr 2020 ist es ein wichtiges Ziel der DKMS, vor allem mehr junge Menschen zwischen 17 und 30 Jahren als Stammzellspender zu gewinnen. "Wir möchten uns bei allen bedanken, die die DKMS unterstützen. Wir brauchen noch viele weitere junge Helfer mit Herz, die sich bei uns registrieren lassen. Junge Menschen bleiben über Jahrzehnte in unserer Datei und steigern damit nachhaltig die Chancen für Patienten in Not, einen geeigneten Spender zu finden", appelliert Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der Geschäftsführung.Lesen Sie die ausführliche Jahresbilanz in unserer Pressemitteilung: https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-bilanz-19/Aktuell kämpfen Johannes (2), Nomi (acht Wochen) und Niklas (6) ums Überleben - ebenso wie viele andere Blutkrebspatienten weltweit. Für Johannes läuft die Suche nach einem geeigneten Spender unter Hochdruck. Bislang konnte für den Jungen im weltweiten Suchlauf niemand Passendes gefunden werden. Niklas wird derzeit mit Chemotherapie behandelt, sollte diese nicht anschlagen, benötigt auch er eine Stammzellspende - ebenso wie Nomi, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf eine Transplantation angewiesen ist.Gemeinsam mit der DKMS rufen die Familien von Johannes, Nomi und Niklas daher eindringlich dazu auf, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen.Informationen zu den Hilfsmöglichkeiten finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/news/weihnachtswunder-19/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/4471321