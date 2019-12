Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Inditex aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel hingegen von 28,70 auf 32,00 Euro angehoben. Das dritte Geschäftsquartal des Modekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr sei die Aktie aber bereits stark gestiegen./ajx/mis

