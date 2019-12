Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Alma, einer der fünf weltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, gewann zwei Auszeichnungen bei den Global Aesthetic Awards 2019 von MyFaceMyBody.Alma triumphierte in zwei Preiskategorien und erhielt Anerkennung für seine weltweit erfolgreichen Produkte:- "Bestes neues Produkt des Jahres" für seine kürzlich eingeführteSoprano Titanium, die fortschrittlichsteLaser-Haarentfernungsplattform auf dem Markt- "Beste Anti-Ageing-Behandlung des Jahres" für sein ClearLift -Harmony XL Pro, einen bahnbrechenden fraktionierten, nichtablativen Q-Switched-Laser, der hauptsächlich zur Hautverjüngungeingesetzt wird Die Global Aesthetic Awards von MyFaceMyBody sind die größten, angesehensten und anerkanntesten Auszeichnungen in der Ästhetikbranche und würdigen Spitzenleistungen auf der ganzen Welt. Das Preisverleihungsprogramm 2019 zog Einreichungen aus aller Welt an."Der Gewinn eines MyFaceMyBody Awards hat sich als die bedeutendste Auszeichnung für die Ästhetikbranche erwiesen und gibt den Verbrauchern das Vertrauen und die Zusicherung von Qualität, die sie bei der Suche nach namhaften Anbietern oder Marken benötigen", sagte Stephen Handisides, CEO von MyFaceMyBody und The Medical Business Academy.Alma, einer der fünf weltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen widmet sich mehr denn je der Entwicklung und Konstruktion einfach zu handhabender und flexibler Produkte, die es den Behandlungsanbietern ermöglichen, Verbrauchern auf der ganzen Welt sichere und effektive medizinisch-ästhetische Behandlungen anzubieten."Die beiden Auszeichnungen zeigen die weltweite Anerkennung unseres Beitrags zur Entwicklung der medizinisch-ästhetischen Industrie", sagte Lior Dayan, CEO von Alma. "Wir werden unsere bewährten Technologien, Lösungen und Produkte weiterhin nutzen, um die Branche weiterzuentwickeln und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern."Über AlmaAlma (http://www.almalasers.com/) ist ein globaler Innovator von Laser-, Licht-, Hochfrequenz-, Plasma- und Ultraschalllösungen für den ästhetischen und chirurgischen Markt. Wir ermöglichen es Ärzten, sichere und effektive Verfahren anzubieten und gleichzeitig den Patienten die Möglichkeit zu geben, von modernsten, klinisch bewährten Technologien und Behandlungen zu profitieren.https://www.almalasers.com (https://www.almalasers.com/)Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:ICR Inc.Edmond LococoTel.: +86 (10) 6583-7510E-Mail: Edmond.lococo@icrinc.comOriginal-Content von: Alma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139746/4471357