Hamburg (ots) - 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine digitale Verwaltung. Sie erhoffen sich dadurch Zeitersparnis und mehr Flexibilität. Auch die Verwaltung selbst will den digitalen Wandel, denn sie steht vor tiefgreifenden Veränderungen: neue Technologien, Standardisierung von Prozessen und Veränderungsmanagement sind nur einige der Schlagwörter. Aber wie können Fach- und Führungskräfte die digitale Transformation in ihren Behörden umsetzen? Die berufsbegleitende Weiterbildung "Digitale Transformation (in) der Öffentlichen Verwaltung" an der HAW Hamburg beantwortet diese Frage. Hier lernen Fach- und Führungskräfte, die Chancen, Risiken und Erfolgspotenziale der Digitalisierung kennen. Sie analysieren die Stärken und Schwächen ihrer jeweiligen Organisationen, und sie entwickeln Ideen und Strategien für ihre Behörden und Verwaltungen.Nicht zuletzt braucht die digitale Transformation kompetente Mitarbeiter, die bereit sind, den Wandel mitzutragen. Darum wird es in der Weiterbildung nicht nur um die Möglichkeiten digitaler Services für Bürger*innen, Unternehmen und Gesellschaft gehen, sondern auch um die Herausforderungen in der Personalentwicklung sowie agile Organisations- und Arbeitsformen.Die berufsbegleitende Weiterbildung "Digitale Transformation (in) der Öffentlichen Verwaltung" wird vom Campus Weiterbildung der HAW Hamburg angeboten. Sie umfasst drei jeweils dreitägige Präsenz-Module sowie die selbstständige Bearbeitung und Präsentation einer Fallstudie. Das Wissen wird von Professor*innen des Departments Public Management sowie Praktiker*innen aus Digitalisierungsprojekten vermittelt. Viel Wert wird auch auf den Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmenden gelegt.Die Teilnahme an allen drei Modulen kostet 2535 Euro (Buchung einzelner Module ist möglich). Bis 14. Februar 2020 gilt der Frühbucherrabatt von 2290 Euro. Absolventen erhalten das Hochschulzertifikat "Public Digital Change Agent" mit sechs Leistungspunkten (LP).