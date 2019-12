Die Aktie der Lufthansa arbeitet sich Stück für Stück weiter nach oben. Indes arbeitet der DAX-Konzern nach wie vor eifrig daran, in den kommenden Jahren weiter wachsen zu können. Nun hat die größte europäische Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass man die Aktivitäten an einem deutschen Flughafen kräftig ausbauen will.So soll am Airport München Platz für weitere zehn Millionen Passagiere pro Jahr geschaffen werden. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Fluggäste noch bei 46 Millionen.

