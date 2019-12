Original-Research: SBF AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Erststudie Empfehlung: Kaufen seit: 17.12.2019 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Vom Abstellgleis in eine leuchtende Zukunft: Technologieführer nach strategischer Weichenstellung zurück auf Wachstumskurs Als Spezialist für Decken- und Beleuchtungssysteme von Schienenfahrzeugen agiert SBF im globalen Bahntechnikmarkt, der aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung, des steigenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft sowie verschärfter Regulierungen zum Klimaschutz eine strukturell wachsende Nachfrage verzeichnet. Dank einer starken Technologiekompetenz und einem hohen Innovationsgrad hat sich das Unternehmen in der adressierten Nische eine marktführende Stellung erarbeitet, die in langjährigen Partnerschaften mit einem etablierten Kundenstamm resultiert. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat sich SBF durch einen konsequenten Ausbau des Leistungsangebots und einen modularen Fertigungsansatz zudem verstärkt als Anbieter komplexer Systemlösungen positioniert und grenzt sich dadurch zunehmend vom ohnehin schon limitierten Wettbewerb im Bereich der Leuchtkomponenten für Züge ab. Auch die weiteren Schritte der übergeordneten Unternehmensstrategie zielen darauf ab, durch komplementäre Ausweitungen des Produktportfolios sowie die Integration vor- und nachgelagerter Fertigungsschritte eine steigende eigene Wertschöpfung und damit einen positiven Margeneffekt zu erzielen. Die im Frühjahr eingeleitete Investitionsoffensive i.H.v. 4,5 Mio. Euro verdeutlicht dieses Vorhaben (2,0 Mio. Euro per H1 2019 umgesetzt), das neben dem bereits erfolgten Kauf moderner Lasermaschinen im nächsten Jahr auch die Übernahme eines geeigneten Akteurs entlang der Wertschöpfungskette beinhalten könnte. Zugleich forciert der Vorstand perspektivisch die Gewinnung von Marktanteilen in wachstumsstarken Auslandsmärkten wie UK und den USA, für die SBF dank der engen Beziehungen zu den international führenden Zugherstellern aussichtsreich positioniert ist. Nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit restrukturierungsbedingt deutliche Umsatzeinbußen verzeichnete (CAGR 2016-2018: -17,2%), soll im aktuellen Geschäftsjahr 2019 die Rückkehr auf den nachhaltigen Wachstumspfad vollzogen werden. Starke H1-Zahlen deuten diese Trendwende mit einem Erlös von 8,0 Mio. Euro bereits an, sodass wir das ausgegebene Jahresziel von 17,0 Mio. Euro (+15,7% yoy) als realistisch erachten. Auch mittelfristig dürfte SBF dank des strukturellen Marktwachstums und eines gut gefüllten Auftragsbuchs mit mehrjähriger Visibilität in der Lage sein, den Umsatz spürbar zu steigern (MONe CAGR 2019-2022: 14,7%). Auf Basis unserer DCF-Bewertung weist die Aktie eine signifikante Unterbewertung auf, die sich in einem KGV 2020e von 7,9x widerspiegelt. In Anbetracht der soliden Fundamentaldaten, einer hohen Ergebnisqualität (ROCE > 20%) sowie der Erwartung weiteren positiven Newsflows sehen wir daher deutliches Upside-Potenzial für die Aktie. Fazit: SBF ist dank seiner starken Positionierung im europäischen Bahnsektor ein Profiteur der zunehmenden Verlagerung des Personenverkehrs auf die Schiene. Die Erfolge der Neuausrichtung mit einer Transformation vom reinen Komponentenanbieter zum Systemlieferanten sind u.E. nicht ausreichend im Kurs reflektiert. Wir nehmen die Aktie daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,00 Euro in die Coverage auf. 