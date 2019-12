In unserer letzten Kommentierung zum Devisenmarkt an dieser Stelle hatten wir noch die dort zum damaligen Zeitpunkt vorherrschende Ruhe thematisiert. In den letzten Handelstagen gab es einige interessante Entwicklungen, die es nun zu bewerten gilt. Im Wesentlichen haben sich hierbei die Termine der Fed am vergangenen Mittwoch (11.12.) und der EZB am vergangenen Donnerstag (12.12.) sowie die Wahl zum britischen Parlament und die sich abzeichnende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...