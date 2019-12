Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) scheint irgendwie die Bremsklötze beim Kurs abgeworfen zu haben und geht heute "locker" über 23 EUR, bis 23,34 EUR im bisherigen Verlauf.. Wir fragten ja bereits am 06.12.2019 provokativ "Evotec: Warten worauf?" und diese Überzeugung scheint sich am Markt jetzt durchzusetzen, Die Widerstände werden in einer Leichtigkeit genommen, wie man es bei der von Shortverkäufern gebeutelten Aktie nicht gewohnt ist. Die aktie könnte ein Momentum entwickeln, so dass die -vor wenigen Tagen noch ambitioniert erscheinenden - Kursziele in erreichbare Nähe rücken könnten. Erinnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...