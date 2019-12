Bonn (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen waren verstärkt Hoffnungen aufgekommen, dass die Industrierezession in der Eurozone und insbesondere in Deutschland in den kommenden Monaten ein Ende finden könnte, so die Analysten von Postbank Research. Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember hätten aber einen Ruckschlag für diese Hoffnungen bedeutet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...