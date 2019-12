Barclays hat BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Vom Chemiekonzern sei 2020 einiges zu erwarten, wie etwa ein starkes Ergebniswachstum oder ein mögliches Aktienrückkaufprogramm im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei in der Aktienbewertung das meiste bereits eingepreist. Er senkte zudem seine Erwartung an der operative Ergebnis (Ebit) leicht und liegt damit nun auch etwas unter der Konsensschätzung./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 12:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-12-17/11:52

ISIN: DE000BASF111