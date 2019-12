Original-Research: Agrios Global Holdings Ltd. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Agrios Global Holdings Ltd. Unternehmen: Agrios Global Holdings Ltd. ISIN: CA00856K1003 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,24 USD Kursziel auf Sicht von: 31.03.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers 'Weiterhin auf Kurs' Kursziel auf 1,64 CAD (bisher: 1,38 CAD) angehoben. Kaufen Rating bestätigt. Die Finanzzahlen von Agrios verbessern sich, während das Unternehmen weiterhin in seine Produktionsstätte in Shelton investiert. Bis zum Jahresende soll das Werk vollständig ausgebaut sein und den Weg für eine neue Wachstumsphase ebnen. Die Kosten des Unternehmens sind deutlich gesunken und alle Kennzahlen haben sich verbessert. Update zum Washington State Cannabismarkt Agrios Global Holdings (Agrios) ist ein noch junges Unternehmen mit einem hohen Wachstumspotenzial. Die Gesellschaft besitzt derzeit eine hochmoderne Produktionsstätte im Bundesstaat Washington, die an einen lizenzierten Cannabisproduzenten und ??"verarbeiter (Tier 3) vermietet ist. Agrios vermietet datengestützte Aeroponik-Anbausysteme und Anbauservices für Cannabisproduzenten. Die Technologie des Unternehmens kann auch für jede Art von Indoor-Kultur eingesetzt werden. Der US-amerikanische Indoor-Aeroponik-Markt soll dabei bis 2022 jährlich 40 Milliarden US-Dollar umsetzen. Darüber hinaus könnte der amerikanische Cannabismarkt schät-zungsweise bis 2030 jährlich 75 Milliarden US-Dollar erzielen. Der Markt im Bundesstaat Washington betrug 2017 noch rund 1,371 Milliarden US-Dollar und soll bis 2020 voraussichtlich auf 2,28 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der Cannabismarkt im Bundesstaat Washington zeigt weiterhin Anzeichen einer Erho-lung und wir erwarten, dass die Agrios Global Holdings von diesem positiven Trend profitieren kann. Die Gesetzgebung ist jedoch nach wie vor eine wichtige Unbekannte, da der Staat zuletzt aromatisierte Cannabis-Vaping-Produkte verboten hat. Wir gehen davon aus, dass solche Gesetze verabschiedet aber auch wieder aufgebrochen werden, da sich die Branche noch in einem sehr jungen Stadium befindet und Cannabis auf Bundesebene noch illegal ist. Ein interessanter Fall ereignete sich im Staat Washington, in dem ein Mann einen Cannabisproduzenten verklagt hat. Er soll wegen der schlechten Qualität des Produktes gesundheitliche Probleme bekommen haben. Dies stärkt unser Vertrauen in den ??zQualitäts-statt-Quantitätsansatz" von Agrios. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die digitalisierten und automatisierten Anbaumöglichkeiten von Agrios die unvermeidliche langfristige Lösung für viele der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Cannabisbranche sind. Agrios Holdings verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (Geschäftsjahresende 31.03.2020) einen Anstieg ihrer Produkt- und Dienstleistungsumsätze und einen leichten Anstieg ihrer Miet- / IP-Umsätze, was einem Gesamtanstieg von 8,54% gegenüber dem Vorquartal auf USD 1,093 Mio. (Vorquartal: USD 1,007 Mio.) entspricht. Die Umsätze müssen in Q3 und Q4 des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 deutlich steigen, um unsere Gesamtjahresprognose zu erreichen. Wir hatten jedoch bereits erwartet, dass der Großteil der Umsätze im vierten Quartal 2019/2020 erwirtschaftet wird. Die gestiegenen Umsatzerlöse spiegeln sich auch in den erhöhten Forderungen wider, welche im zweiten Quartal auf USD 5,72 Mio. (Q1: USD 4,25 Mio.) gestiegen sind. Wie in unserer Research Studie (Initial Coverage) erläutert, ist es für Agrios Holdings wichtig, sich auf die Reduktion der Forderungen zu konzentrieren, da das Unternehmen derzeit nur einen großen Kunden hat. Sofern das Unternehmen dies erreicht, gehen wir davon aus, dass unsere Prognose erreicht wird. Die Finanzlage des Unternehmens hat sich dabei gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Wie aus der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, sind die Forderungen angestiegen, während parallel dazu die Cash-Position angewachsen ist und die Finanzierungstätigkeiten stark reduziert wurde. Wie von uns erwartet, sind die Investitionen in die Produktionsstätte in Shelton nahezu abgeschossen und künftige notwendige Investitionen für die Anlagen und die weitere Entwicklung der Technologie sollten aus dem freien Cashflow finanziert werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020e hatten wir bislang ein kleines negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,5 Mio. USD prognostiziert. Dabei hatten wir erwartet, dass die Gesellschaft in den beiden ersten Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 jeweils negative Cashflows ausweisen wird. Erst ab dem dritten Quartal sollte dabei der operative Cashflow ins Positive drehen. Die Gesellschaft befindet sich auf einem guten Wege, unsere Erwartungen zu erfüllen. Im zweiten Quartal 2019 hat sich das EBITDA mit -0,524 Mio. USD (VJ: -1,789 Mio. USD) deutlich verbessert. Auch das EBIT zeigte deutliche Verbesserungen und lag bei -0.615 Mio. USD (VJ: -1.843 Mio. USD). Neben den entsprechenden Margenverbesserungen konnte der Nettoverlust um 68% gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Der nächste große Schritt für das Unternehmen ist die Refinanzierung des demnächst fälligen 4,27 Mio. USD-Darlehens. Das Unternehmen hat bereits veröffentlicht, dass es Verhandlungen über die Umwandlung dieses Darlehens von kurz- in langfristige Verbindlichkeiten führt. In den nächsten Quartalen erwarten wir, dass das Unternehmen neue Ertragsquellen entlang der Wertschöpfungskette entwickelt, seine Finanzkennzahlen weiter verbessert und sein erstes positives Cashflow-Quartal erreicht. Während die Cannabisindustrie in den USA reift und von einem Quantitätsmarkt zu einem Qualitätsmarkt übergeht, sollte Agrios unseres Erachtens erfolgreich eine spezielle Nische besetzen können, in der das Unternehmen die geringsten Produktionskosten des Sektors aufweist und gleichzeitig die höchste gleichbleibende Qualität anbieten kann. Agrios' Fokus auf die Reproduzierbarkeit des gleichbleibenden und einzigartigen Cannabinoidmixes, könnte der Schlüssel zur Erschließung pharmazeutischer Partnerschaften sein. Die stetige Weiterentwicklung des Cannabismarktes sollte Agrios zunehmend weitere Wachstumschancen eröffnen. 