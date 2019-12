Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die beiden großen Pharmaverbände BAH und BPI planen den Zusammenschluss zu einem Spitzenverband. Wie der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) mitteilte, haben die Vorstände des BAH und des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) in intensiven Sondierungsgesprächen die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit diskutiert. "Als Ergebnis schlagen die Vorstände beider Verbände den Mitgliedsunternehmen eine Verschmelzung vor", erklärte der BAH.

In den kommenden Monaten sollen nun die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für den neuen Verband vorbereitet und der Mitglieder- respektive der Delegiertenversammlung von BAH und BPI im Sommer 2020 zur Abstimmung vorgestellt werden. Der als Resultat entstehende Verband würde laut den Angaben mehr als 90 Prozent der in Deutschland tätigen pharmazeutischen Unternehmen vertreten. In Anbetracht der gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sowohl national wie international eröffne ein gemeinsamer Verband aus Sicht beider Vorstände "perspektivisch einen echten Mehrwert", hieß es zur Begründung.

Der BAH ist nach eigenen Angaben der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen mit rund 80.000 Beschäftigten in Deutschland.

