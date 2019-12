Aurubis mit glänzenden Seitwärtsrenditen

Wenngleich die Bullen seit Anfang Dezember kräftig ziehen: Vom 10-Jahres-Hoch bei 86 Euro (Januar 2018) ist die Aurubis-Aktie (DE0006766504) noch ein gutes Stück entfernt - aktuell werden 56,50 Euro für einen Anteil am führenden integrierten Kupferkonzern aus Hamburg bezahlt. Wer darauf setzt, dass sich der Aktienkurs des weltweit größten Kupfer-Recyclers zumindest seitwärts entwickelt, könnte mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen vom Eintritt dieses Szenarios profitieren.

Laufzeit März 2020 - seitwärts

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000PZ6DKH6 der BNP Paribas bietet bei einem Preis von 52,46 Euro einen Sicherheitspuffer von fast 8 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 55 Euro ergibt sich eine Renditechance von 2,54 Euro oder 17,6 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.3.20 unter dem Cap, erhalten Anleger anstelle der Zahlung des Höchstbetrags die Lieferung einer Aktie.

Laufzeit September 2020 - mit Sicherheitspuffer und Barriere

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Commerzbank (ISIN DE000CU66Y54) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 58 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 42 Euro (Puffer 26 Prozent) bis zum Bewertungstag (18.9.20) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 54,46 Euro liegt der maximale Gewinn bei 3,54 Euro, was einer Rendite 8,5 Prozent p.a. entspricht. Besonders interessant: Bei Verletzung der Barriere geht kein Aufgeld verloren (!) - das Zertifikat handelt mit einem Abgeld von ca. 2,50 Euro derzeit günstiger als die Aktie!

Laufzeit Dezember 2020 - seitwärts für Zinssammler

Die Aktienanleihe der HypoVereinsbank (ISIN DE000HX4KHW3) zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen fixen Kupon von 5,4 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari liegt die effektive Rendite bei 6,8 Prozent p.a. Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag (18.12.20) auf oder über dem Basispreis von 52 Euro, erhalten Anleger außerdem den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erhalten sie die Lieferung von 19 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 52 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Aurubis-Aktie ausgehen und das theoretisch unbegrenzte Aufwärtspotenzial in eine bekannte Maximalrendite plus Sicherheitspuffer eintauschen möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de