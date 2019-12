Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts des recht weit gelaufenen Konjunkturzyklus und erhöhter Bewertungen einzelner Anlageklassen müssen Anleger mit deutlich niedrigeren zukünftigen Renditeaussichten rechnen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management Da insbesondere traditionelle Anlageklassen unter Druck stünden, würden alternative Ertragsquellen stärker in den Fokus rücken. Verschärft werde die Situation durch politische Risiken, die die Unsicherheit verstärken würden. "In dieser herausfordernden Gemengelage sind Anleger gefordert, sich nach neuen Ertragsquellen und alternativen Anlageklassen umzusehen, die weniger auf kurzfristige Marktbewegungen reagieren und die Resilienz von Portfolios erhöhen können", erläutere Sebastian Schu, Senior Client Advisor für institutionelle Kunden bei J.P. Morgan Asset Management. ...

