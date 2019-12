Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke anlässlich der angekündigten Übernahme von Ålö Holding AB von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwedische Hersteller von Agrarfahrzeugen sei die vom Markt langerwartete Akquisition und passe strategisch perfekt zum Lkw-Zulieferer, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte entsprechend seine Umsatz-, Gewinn- und Dividendenprognosen für die Jahre 2020 und 2021./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-12-17/12:23

ISIN: DE000JST4000