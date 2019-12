Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Research Comment Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann 17.12.2019 - GBC Research Comment - euromicron AG Einleitung eines Schutzschirmverfahrens - Kursziel und Rating ausgesetzt Am 10.12.2019 hat der Vorstand der euromicron AG (euromicron) überraschend bekannt gegeben, am 11.12.2019 einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen. Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren soll sich hierbei ausschließlich auf die Holding euromicron AG erstrecken. Alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften sollen nicht am Schutzschirmverfahren teilnehmen und nach gegenwärtiger Unternehmenseinschätzung ihren operativen Geschäftsbetrieb fortführen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation setzen wir das Kursziel sowie das Rating zur euromicron AG aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19825.pdf Kontakt für Rückfragen J?f¶rg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstra?fYe 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung m?f¶glicher Interessenskonflikte nach ?,§ 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender m?f¶glicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog m?f¶glicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 17.12.19 (11:06 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 17.12.19 (12:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

December 17, 2019 06:01 ET (11:01 GMT)