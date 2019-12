Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Eon auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells habe er seine Prognosen für den Energiekonzern der kommenden Jahre angepasst, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Negativszenario für die Aktie sehe er nun nicht mehr so schwach wie bisher./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000ENAG999