Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von der GBC AG: Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) aus. Am 10.12.2019 habe der Vorstand der euromicron AG (euromicron) überraschend bekannt gegeben, am 11.12.2019 einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...