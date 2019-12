Zu den großen Gewinnern an den Aktienmärkten zählten zuletzt generell wieder Biotechaktien. So stieg der Branchenindex NASDAQ Biotechnology Index (NBI) alleine seit Anfang Oktober um deutlich mehr als +25%.

Auch einige deutsche Biotechaktien machten diese Kursrally mit. Besonders zu nennen sind hierbei MorphoSys sowie der Börsen-Neuling BioNTech (WKN: A2PSR2). Was bei letzterer Aktie umso überraschender ist, da das Unternehmen noch vor wenigen Monaten gewisse Schwierigkeiten hatte seinen Börsengang an der NASDAQ zu vollziehen (wir berichteten). So wurden seinerzeit beispielsweise nur rund 150 Millionen - anstatt geplanter 250 Millionen - US-Dollar durch den IPO erlöst. Ein Fakt, den man als Anleger immer im Hinterkopf behalten sollte.

Denn schließlich sind die Kosten für Forschung und Entwicklung in dieser Branche sehr hoch, da es nur sehr wenige gute Forscher gibt. Wenn man nun durch einen Börsengang rund 100 Millionen US-Dollar weniger erlöst als geplant, wird man dies früher oder später ausgleichen müssen. Entweder durch die Aufnahme von Fremdkapital oder aber durch ...

