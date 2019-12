Wien (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck in Österreich dürfte in 2020 verhalten bleiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Teuerung (HVPI) sollte 2020 wie auch 2019 im Jahresdurchschnitt bei 1,5% p.a. liegen und damit niedriger als im Jahr 2018 mit 2,1% p.a., was maßgeblich niedrigeren Inflationsbeiträgen der Energiepreise geschuldet sei. Auch 2020 dürfte vom Ölpreis keine inflationserhöhende Wirkung ausgehen. Der Anstieg der Lohnstückkosten habe sich im dritten Quartal etwas abgeschwächt (+2,1% p.a. nach +2,4% p.a. im ersten Halbjahr). (17.12.2019/alc/a/a) ...

