Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wird der Markt im neuen Jahr eher von politischen oder geldpolitischen Faktoren bewegt und was könnte der DAX daraus machen? Marktkenner Andreas Lipkow von comdirect nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die großen Themen unter die Lupe, die im alten Jahr die Börsen beeinflusst hatten und gibt eine Einschätzung ab, wie sie sich im neuen Jahr bemerkbar machen könnten. Was er dem DAX im neuen Jahr zutraut, wie es mit der zuletzt rekordlastigen Wall Street weitergehen könnte und wie Kryptowährungen wie der Bitcoin in 2020 performen könnten, mehr dazu im vollständigen Interview.