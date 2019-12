Die ebm-papst Gruppe ist heute mit über 15.000 Mitarbeitern weltweit richtungweisender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. Euro.

Gerhard Sturm wurde am 17. Dezember 1934, als drittes von fünf Kindern, in Künzelsau-Nagelsberg geboren. Im Alter von 14 Jahren begann er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser in Esslingen. Danach wechselte der Klassenkamerad von Reinhold Würth und Albert Berner zum Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg. Nach bestandener Meisterprüfung wurde Sturm zum Betriebsassistenten ernannt und im Jahre 1960 Leiter der Außenläufermotoren-Fertigung. 1963 gründete er, zusammen mit seinem Mentor Heinz ...

