Sanochemia hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung bei Gericht eingebracht. Die Wiener Börse teilte unterdessen mit, dass die Sanochemia-Aktie, die nach wie vor vom Handel ausgesetzt ist, vom direct market plus in den direct market umgereiht wird. Die Ratingagentur Moody's bestätigt das Baa3-Rating von Atrium European Real Estate und ändert den Ausblick auf positiv.Atrium ( Akt. Indikation: 3,55 /3,56, -0,07%) Die Anzahl von weiblichen Vorstandsmitgliedern in Österreichs börsennotierten Unternehmen (Stichtag 1. Dezember 2019) ist im Vergleich zum Anfang des Jahres (Stichtag 1. Jänner 2019) von elf auf 14 gestiegen. Insgesamt vergrößerte sich der Anteil der weiblichen Vorstände damit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...