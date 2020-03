Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta007/13.03.2020/09:03) - Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG zu der am 11. März 2020, um 9.00 Uhr, im Technologiezentren Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung



(Das Grundkapital beträgt EUR 15.649.831,-- und ist eingeteilt in 15.649.831 nennbetragslose Stückaktien.)



Tagesordnung:



1. Bericht des Vorstands



(keine Beschlussfassung)



2. Beschlussfassung über a) die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 15.649.831,00 um EUR 14.345.678,00 auf EUR 1.304.153,00 durch Zu-sammenlegung von Stammaktien im Verhältnis 12 Stammaktien: 1 Stammak-tie zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlusts, b) die gleichzeitige ordentliche Erhöhung des auf EUR 1.304.153,00 herabgesetz-ten Grundkapitals um EUR 6.000.000,00 auf EUR 7.304.153,00 durch Ausgabe von 6.000.000 neuen auf Namen lautende Stammaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und ausschließlicher Zulassung der bew Beteiligungs GmbH zur Zeichnung von 6.000.000 neuen Stammaktien, c) die Änderung der Satzung in Punkt II. "Grundkapital und Aktien" in § 4 und § 5 Absätze 1. und 2. Sowie d) die Wirksamkeit der Beschlusspunkte a.), b) und c.) jeweils unter der auf-schiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Sanierungsplans im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der Gesellschaft zu 38 S 159/19 p durch das Handelsgericht Wien.



Ja-Stimmen: 8.918.332 Nein-Stimmen: 314.103



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.232.435



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,99 %



3. Beschlussfassung über a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß Punkt II. "Grundkapital und Aktien" § 5 Absatz 5. (Genehmigtes Kapital 2019) der Satzung, b) den Widerruf des bedingten Kapitals gemäß Punkt II. "Grundkapital und Ak-tien" § 5 Absatz 6. der Satzung sowie c) die Wirksamkeit der Beschlusspunkte a.) und b) jeweils unter der aufschie-benden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Sanierungsplans im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der Gesellschaft zu 38 S 159/19 p durch das Handelsgericht Wien.



Ja-Stimmen: 9.188.052 Nein-Stimmen: 44.483



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.232.535



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,99 %



4. Beschlussfassung gemäß § 87 Abs (2) AktG über die Erhöhung der tatsächlichen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von derzeit 3 auf künftig 4 und Wahlen von drei Aufsichtsratsmitgliedern



Beschlussfassung gemäß § 87 Abs (2) AktG über die Erhöhung der tatsächlichen An-zahl der Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Gren-zen von derzeit 3 auf künftig 4



Ja-Stimmen: 9.037.352 Nein-Stimmen: 39.780



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.077.132



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,00 %



Wahl von DI Peter Blaschitz in den Aufsichtsrat



Ja-Stimmen: 8.919.432 Nein-Stimmen: 158.900



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.078.332



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,01 %



Wahl von DI Michael Blaschitz in den Aufsichtsrat



Ja-Stimmen: 8.919.432 Nein-Stimmen: 308.900



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.228.332



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %



Wahl von Mag. Harald Zagiczek in den Aufsichtsrat



Ja-Stimmen: 8.921.935 Nein-Stimmen: 155.200



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.077.135



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,00 %



5. Beschlussfassung über a) die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Wien nach Neufeld/Leitha sowie b) der Änderung der Satzung in Punkt I. "Allgemeine Bestimmungen" § 1 Absatz 2.



Ja-Stimmen: 9.188.555 Nein-Stimmen: 39.780



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.228.335



Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



