17.12.2019 - Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3) hat in einem Off-Market-Deal eine dritte Wohnimmobilie im Kopenhagener Valby-Viertel in Dänemark erworben. Verkäufer sind auch in diesem Fall Europa Capital und Keystone Investment Management A/S. Das voll vermietete Objekt mit einer Gesamtfläche von 9.450 qm befindet sich in der neu errichteten Valby Maskinfabrik, einer der beliebtesten Wohngegenden Kopenhagens. Es umfasst 96 Wohneinheiten, bestehend aus einem Mix von Ein- bis Vierzimmerwohnungen und Mehrfamilienhäusern mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 95 qm. Hinzu kommen etwa 300 qm ...

