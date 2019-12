Zollikerberg (ots) - Mit Prof. Dr. med. Hisham Fansa gewinnt das Spital Zollikerberg einen international sehr erfahrenen und anerkannten Spezialisten für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. Insbesondere in der operativen Behandlung von Brustkrebs und seiner Folgen ist Prof. Fansa ein ausgewiesener Experte.Die Schwerpunkte der Tätigkeit von Prof. Fansa am Spital Zollikerberg sind die primäre Brustkrebschirurgie sowie eine besonders schonende Technik der mikrochirurgischen Brustrekonstruktion mit Eigengewebe. Seine Behandlungen sind eingebettet in das Brustcentrum Zürich, Bethanien & Zollikerberg. Der Anspruch von Prof. Fansa ist eine ausführliche Beratung und ein onkologisch sicherer Eingriff mit hoher ästhetischer Kompetenz. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Ästhetische Gesichtschirurgie (Facelifting), die Ästhetische Chirurgie der Brust und des Körpers sowie die Rekonstruktive Mikrochirurgie. Aufgrund seiner Erfahrung führt er auch Korrekturoperationen nach vorausgegangenen, unbefriedigenden «Schönheitsoperationen» durch.Prof. Fansa möchte seinen Patientinnen und Patienten mit besonders schonenden plastischen und ästhetischen Eingriffen Lebensqualität zurückgeben und steigern. Ein natürliches Ergebnis steht dabei klar im Fokus.Nach seiner Tätigkeit als Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Magdeburg wurde Prof. Fansa 2003 Chefarzt für Plastische Chirurgie am Klinikum Bielefeld und erweiterte 2014 seine Tätigkeit auf seine Schwerpunktpraxis für Brust- und Ästhetische Chirurgie in München. Im Rahmen des dortigen Brustzentrums am Englischen Garten führte er mehr als 350 Eingriffe pro Jahr bei Brustkrebs und seinen Folgen durch. Er lehrt Plastische Chirurgie an der TU München.Prof. Fansa ist Autor von mehr als 130 Publikationen und 250 Vorträgen. Gemeinsam mit dem Neurochirurgen Prof. Penkert verfasste er 2004 ein Lehrbuch zur Behandlung von Nervenverletzungen und ihren Folgen. 2018 erschien sein Lehrbuch «Brustchirurgie» im renommierten Springer Verlag. Dieses Jahr folgte das englischsprachige Lehrbuch zur Eigengewebsrekonstruktion der Brust «Breast Reconstruction with Autologous Tissue».Mehr Informationen zur Plastischen Chirurgie im Spital Zollikerberg finden Sie unter: www.spitalzollikerberg.ch/plastische-chirurgieKontakt:Spital ZollikerbergAnke SchrammVerantwortliche Marketing & KommunikationTel. +41 (0)44 397 32 51E-Mail: anke.schramm@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100838897