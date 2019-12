IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.: Auryn verstärkt sein peruanisches Team mit der Ernennung von Christian Rios zum Vice President of Operations in Südamerika

Vancouver, Kanada - 17. Dezember 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-permits-for-sombre ro-underway-further-exploration-at-curibaya-committee-bay/ ) freut sich, die Ernennung von Christian Rios zu seinem operativen und technischen Team bekannt zu geben. Herr Rios ist professioneller Geologe (P.Geo.) mit einem Master in Wirtschaftsgeologie von der University of Arizona und bringt neunzehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration, Minenentwicklung und -betrieb mit, spezialisiert auf Peru. Herr Rios wird für die Leitung des Betriebs der Explorationsaktivitäten von Auryn in Peru verantwortlich sein.

Herr Rios hatte eine Reihe von Führungspositionen inne, insbesondere als Vice President of Exploration bei Bear Creek Mining. Während dieser Zeit war er direkt an der Entdeckung der weltklasse Silber-Blei-Zink-Lagerstätten Santa Ana und Corani in Peru beteiligt und gehörte zum Team, das die Machbarkeitsstudie über die Corani-Lagerstätte lieferte. Herr Rios arbeitete auch für Stellar Mining Peru als Business Development und Geology Manager und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und dem Betrieb der Minen Santa Rosa und Piedra Iman. Darüber hinaus fungiert Herr Rios als strategischer Berater von BatteryOne Royalty Corp.

Kommentar von Executive Chairman & Director, Ivan Bebek:

"Wir haben das Glück, jemanden mit ausserordentlichem Format in unser Team aufzunehmen. Seine beeindruckende Erfolgsbilanz und seine umfangreiche Erfahrung bei der Durchführung von Projekten in Peru werden für den Erfolg von Auryn mit ausschlaggebend sein, da wir versuchen, sowohl unseren Sombrero-Distrikt- als auch unser Curibaya-Projekt durch die Entdeckungsphase zu bringen, wobei die ersten Bohrprogramme im Jahr 2020 erwartet werden.

"Wir warten derzeit auf ein Update über unsere ausstehende Bohrgenehmigung für Sombrero und erwarten in Kürze Neuigkeiten."

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Exekutive Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resoure Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken North Sombrero und South Sombrero und umfasst etwa 130.000 Hektar Mineralienansprüche, die Auryn Resources gehören oder von Auryn Resources erworben werden können. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen liegen 340 Kilometer südlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses im Eozän-Oligozän gealterten Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, in dem sich die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya befinden. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetallablagerungen.

Über Curibaya

Auryn erwarb 2015 100% der Anteile am Grundstück Curibaya und 2019 an den angrenzenden Konzessionen Sambalay und Salvador, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Curibaya-Projekt umfasst die regionale Störungszone Incapuquio und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen für epithermale und porphyrische Mineralisierungsstile in der Region interpretiert werden.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov verfügbar ist.

HaftungsausschlussDie

Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49628

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49628&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208 W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA05208W1086

AXC0181 2019-12-17/14:52