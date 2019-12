Segway-Ninebot traut sich nach vielen kleineren zweirädrigen Gefährten nun an zwei größere Projekte heran. Ein elektrisches Moped und ein größerer Elektroroller sind geplant. Seit 2015 gehört der amerikanische Hersteller Segway der chinesischen Firma Ninebot, und hat sich zu einem der größten Lieferanten für die vielen Scooter-Sharing-Unternehmen weltweit entwickelt. Jetzt gab das Unternehmen bekannt (via The Verge), dass auf der im Januar 2020 in Las Vegas stattfindenden Consumer Electronics Show zwei neue Produkte vorgestellt werden sollen. Zum einen der Ninebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...