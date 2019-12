WASHINGTON (Dow Jones)--Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im November ausgeweitet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 3,2 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,365 Millionen. Volkswirte hatten eine Zunahme um 2,0 Prozent prognostiziert.

Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 3,8 Prozent wurde auf plus 4,5 Prozent revidiert, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Auf Jahressicht lagen die Baubeginne im November um 13,6 Prozent höher. Der langfristige Durchschnitt der Baubeginne in den USA liegt aufs Jahr gerechnet bei rund 1,5 Millionen.

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen ist im November gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent auf eine Jahresrate von 1,482 Millionen geklettert. Prognostiziert worden war ein Minus von 3,5 Prozent. Im Vormonat betrug der revidierte Anstieg 5,0 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,461 Millionen. Die Baugenehmigungen gelten als Vorlaufindikator für die künftige Bauaktivität.

Der Wohnimmobiliensektor ist dabei, sich von dem Einbruch, der Ende 2018 begann, zu erholen. Die National Association of Homebuilders meldete am Montag, dass der Indikator für das Vertrauen der Bauunternehmen im Dezember das höchstes Niveau seit 20 Jahren erreichte.

