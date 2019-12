Wahl von Guido Guidi zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats und Robert Karsunky zum neuen Vorsitzenden des Audit Committee und Mitglied des Verwaltungsrats

Finanzierungsrunde geleitet von FC Capital (Schanghai), PPF Group, Partners Investment (Seoul) und bedeutende Investitionen von bestehenden und neuen Privatinvestoren

Die Mittel werden zur Finanzierung des Geschäfts und Überführung der laufenden klinischen Phase I-Studie in Phase II verwendet

Guido Guidi und Robert Karsunky in den Verwaltungsrat von Cellestia gewählt

Die Cellestia Biotech AG gab heute den Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde über CHF 20 Mio. bekannt. Damit werden die bisherigen Mittel ergänzt, darunter CHF 8 Mio. aus der Seed-Finanzierung, CHF 20 Mio. aus der Series-A-Finanzierung und nicht-verwässernde Forschungszuschüsse von CHF 1 Mio., und das bislang von Cellestia aufgenommene Kapital auf CHF 49 Mio. (USD 50 Mio.) erhöht.

"Diese Mittel stärken unsere Bilanz und helfen uns, wichtige Meilensteine für unseren klinischen Kandidaten CB-103 sowie die Folgesubstanzen zu erreichen", sagte Gaudenz von Capeller, CFO der Cellestia Biotech AG.

Cellestia forciert das laufende klinische Entwicklungsprogramm für CB-103, eine gezielte kleinmolekulare First-in-Class-Therapie mit einem neuartigen Wirkmechanismus. CB-103 ist ein höchst selektiver Protein-Protein-Interaktionshemmer, der auf einen Onkogen-Transkriptionsfaktor abzielt, um bestimmte Krebsarten präzise behandeln zu können. Damit kann Cellestia zudem die innovativen F&E-Pipeline-Aktivitäten vorantreiben.

Im Juni 2019 wurde Guido Guidi (ehemals Head Europe Novartis Pharma Head Novartis Oncology Europe) zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Robert Karsunky (Head Latin America Canada bei Novartis Pharma) wurde zum neuen Vorsitzenden des Audit Committee und in den Verwaltungsrat gewählt.

Michael Bauer, CEO der Cellestia Biotech AG, sagte: "Die Erfahrungen und Kenntnisse von Guido in Entwicklung, Geschäft und Aufbau einer erfolgreichen Organisation sind für unser Unternehmen äußerst wertvoll und wir freuen uns, dass er Präsident des Verwaltungsrats von Cellestia wird. Robert bringt langjährige Finanzexpertise in den Verwaltungsrat ein und stärkt in seiner Funktion als Vorsitzender des Audit Committee und Mitglied des Verwaltungsrats die interne Governance. Mit diesen Neuzugängen richten wir die Tätigkeit des Verwaltungsrats weiterhin an Wachstum und Entwicklung des Unternehmens aus."

"Ich freue mich, die Entwicklung von Cellestia mitzugestalten. Meiner Ansicht nach ist die Wissenschaft überzeugend und ich möchte die Entwicklung dieser neuartigen onkologischen Präzisionslösung gerne unterstützen", sagte Guido Guidi.

Über PPF/SOTIO

Die PPF Group ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Fokus auf mehreren Marktsegmenten wie Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Versicherungen, Immobilien, Landwirtschaft und Biotechnologie. Der Aktionsradius von PPF reicht von Europa bis Russland, die USA und ganz Asien. Das von PPF verwalteten Vermögen erreicht fast 47 Mrd. EUR (Stand: 30. Juni 2019). SOTIO ist ein internationales Biotechnologieunternehmen und für die Investitions- und Partnerschaftsaktivitäten von PPF im Biotechnologiebereich federführend zuständig. Weitere Informationen über PPF und Sotio finden Sie unter www.ppf.eu und www.sotio.com.

Über FC Capital

FC Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft aus China, die sich auf Gesundheitsinvestitionen in der Region Greater China, den USA und den europäischen Ländern spezialisiert hat. FC Capital setzt den Fokus auf Förderung und Investment in führende Unternehmen der Früh- und Wachstumsphase, angefangen bei Pharmaunternehmen bis hin zu Technologie- und Datenanbietern, die sich an langfristigen Wachstumstrends orientieren oder innovative Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln. Die parallelen RMB- und USD-Fonds richten sich an hochwertige Unternehmen auf der Suche nach einem geduldigen und strategischen Partner zur Erzielung eines beispiellosen grenzüberschreitenden und langfristigen Erfolgs.

Über Partners Investment

Partners Investment Co. Ltd. ist ein Unternehmen für privates Beteiligungs- und Wagniskapital aus der Republik Korea, das sich auf Investitionen in Aufkäufe und Start-up-Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in der Regel in Informationstechnologie, Biotechnologie, digitale Inhalte, Maschinen, Materialien, Video, Information und Kommunikation, Gesundheitswesen, Elektronik, Internet/Game und Medizingeräte. Partners Venture Capital Co. Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea. Besuchen Sie www.partnersi.co.kr.

Über die Cellestia Biotech AG

Cellestia ist ein klinisch forschendes Biopharma-Unternehmen, das sich mit Krebs auf der Ebene der Gentranskription beschäftigt. Der Wirkstoffkandidat von Cellestia ist CB-103, ein neuartiger, erstklassiger, oral einzunehmender Pan-NOTCH-Hemmer, der für die Behandlung von Patienten mit Leukämien, Lymphomen und soliden Tumoren, bei denen NOTCH eine wichtige Rolle spielt, indiziert ist. CB-103 ist das erste Medikament, das diesen Signalweg selektiv auf der Ebene des onkogenen Transkriptionsfaktors angreift. Cellestia besitzt eine weltweite exklusive Lizenz an den geistigen Eigentumsrechten zur Entwicklung und Vermarktung von CB-103 und die entsprechenden Analoga. Das Unternehmen verfolgt einen integrierten Ansatz, der die Entwicklung von Wirkstoffen und personalisierten Medikamenten für die Patientenauswahl kombiniert.

Webseite: https://www.cellestia.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191217005510/de/

Contacts:

Cellestia Biotech AG

Medienanfragen



Dr. Michael Bauer, CEO

+41 61 633 29 80

michael.bauer@cellestia.com



Gaudenz von Capeller, CFO

+41 79 798 64 43

gaudenz.voncapeller@cellestia.com



Mathilde Claire Vincent, Head of Communication

+41 79 591 57 23

mathilde.vincent@cellestia.com