(shareribs.com) New York / Toronto 17.12.2019 - Cannabisproduzent Hexo Corp hat seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt. Das Unternehmen musste herbe Verluste hinnehmen. In Kanada nimmt der Verkauf von essbaren Cannabisprodukten nur langsam Fahrt auf. Als einer der letzten kanadischen Cannabisproduzenten hat Hexo Corp die Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt, das am 31. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...