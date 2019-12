...sind aktuell schwierig zu beurteilen. Die Lizenzen sind vergeben und ob die Chinesen (Huawei) mitspielen dürfen, ist politisch noch unklar. Seit Wochen tritt der Markt auf der Stelle. Wer wagt es?



United Internet und 1&1 Drillisch sind Mutter und Tochter. Die Tochter konzentriert das Mobilfunk-Geschäft auf sich. Dafür stehen 14,12 Mill. Kunden. Der Umsatz legt zu, das Betriebsergebnis nicht ganz so gut, aber dafür steht der Kurs auf Tiefstniveau.



Der bestimmende Mann ist Ralf Dommermuth als Großaktionär der Mutter. Auf seine strategischen Entscheidungen kommt es an. Kapitalmäßig ist 1&1 Drillisch der Schwächste gegenüber allen anderen Marktteilnehmern wie den Riesen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. Doch:



Wen wird Dommermuth als ‚Finanzgehilfen' ins Boot nehmen, um das 5G-Netz aufzubauen und rentabel zu betreiben? Darin liegt eine echte Unternehmerwette.



