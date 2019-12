Goldplay Exploration hat eine Absichtserklärung mit Mako Mining getroffen, um die La Trinidad-Mine zu erwerben. Sie liegt in direkter Nachbarschaft zum Flaggschiffprojekt San Marcial. Für Goldplay ist es ein wichtiger Schritt, um die diesen historischen Gold-Silber-Distrikt zu kontrollieren.

Absichtsvereinbarung getroffen

Marcio Fonseca, CEO von Goldplay Exploration, hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass man weitere Liegenschaften und Minen rund um das Flaggschiffprojekt San Marcial erwerben möchte. Nun könnte dem Geologen ein erster wichtiger Schritt gelungen sein, um diesen Roasario-Mining-Distrikt zu kontrollieren. Denn Goldplay hat mit Mako Mining eine Absichtserklärung zum Erwerb der Tochter Marlin Gold Mining getroffen. Die wiedeurm hält 100 Prozent an der mexikanischen Gesellschaft Oro Gold de Mexico, die die historische La Trinidad-Goldmine besitzt. Durch diesen "Letter of intent" (LOI) erhält das Goldplay-Management die Möglichkeit, die Liegenschaft einer Due Dilligence zu unterziehen. Sollte die positiv ausfallen, will man La Trinidad erwerben. Der Kaufpreis wurde nicht genannt, jedoch heißt es in der Mitteilung dazu, dass er aus einer Cash-Zahlung sowie einem "kleinen" Net Smelter Royalty (NSR) bestehen werde. Ein NSR verbrieft das Recht an einem ...

