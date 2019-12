Ascot Resources hat erste Bohrergebnisse von seiner neu entdeckten "Silver Hill"-Zone gemeldet. Hier stieß man auf Gestein mit bis zu 28 Unzen SIlber über einen Meter.

28 Unzen Silber!

Anfang November hatte Ascot Resources (0,65 CAD | 0,43 Euro; CA04364G1063) die Ergebnisse von Gesteinsproben vom Gebiet "Silver Hill" auf seiner Premier Mine-Liegenschaft veröffentlicht. Dort war man auf ein bisher unbekanntes Adernsystem gestoßen (mehr hier). Nun liegen auch die ersten Bohrergebnisse für diese Zone vor und die haben es in sich. So stieß man unter anderem auf bis zu 880 Gramm Silber je Tonne Gestein über einen Meter Länge (Bohrloch P19-2170). Das sind statliche 28 Unzen des Metalls. Und auch die weiteren Resultate haben es in sich: So traf man unter anderem 787 g/t Silber über einen Meter (ebenfalls P19-2170) sowie 220 g/t Silber über 0,85 Meter (P19-2163). Laut CEO Derek White befindet sich dieses Erz an der Grenze zwischen vulkanischem und Sediment-Gestein, ...

