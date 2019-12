Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA59124U1003 Metalla Royalty & Streaming Ltd. 17.12.2019 CA59124U6051 Metalla Royalty & Streaming Ltd. 18.12.2019 Tausch 4:1 7881

AU000000HDY2 Paterson Resources Ltd. 17.12.2019 AU0000072019 Paterson Resources Ltd. 18.12.2019 Tausch 1:1 7814