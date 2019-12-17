OLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLUS PRODUCTS(SUB.VTG SH) 0T1 CA72941N1006
AB/FROM ONWARDS 17.12.2019 16:29 CET
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