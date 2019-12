Bonn (ots) - Es ist eine historische Woche in Washington. Erst zum dritten Mal muss sich ein amerikanischer Präsident einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Demokraten werfen Donald Trump Machtmissbrauch und Behinderung des Parlaments vor. Auch wenn das Repräsentantenhaus - wo die Demokraten in der Überzahl sind - für eine Absetzung stimmen sollte, mit ihrer Mehrheit im Senat wollen die Republikaner dies verhindern.Wie sinnvoll ist das Impeachment gegen den US-Präsidenten? Welche Folgen hätte ein Scheitern?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Benjamin Wolfmeier, Republicans Overseas Germany- Emily Lines, Democrats Abroad Germany- Sudha David Wilp, German Marshall Fund of the United States Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4472092